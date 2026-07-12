عبد الحميد العواك رئيساً للبرلمان السوري

شفق نيوز- دمشق

انتخب مجلس الشعب السوري (البرلمان)، يوم الأحد، النائب عبد الحميد عكيل العواك رئيساً للمجلس، بعد حصوله على 99 صوتاً خلال الجلسة الأولى التي عُقدت بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، ورئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس محمد طه الأحمد، وعدد من الوزراء.

وافتتح رئيس السن النائب أسامة العساف الجلسة بإعلان فتح باب الترشح لرئاسة مجلس الشعب، حيث تقدم ثلاثة أعضاء للمنصب، هم: عبد الحميد عكيل العواك، ومؤيد هايل القبلاوي، ومحمد رامز كورج، قبل أن تسفر عملية التصويت عن انتخاب العواك رئيساً للمجلس بـ99 صوتاً، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقال العساف، وفقاً للوكالة السورية للأنباء "سانا"، وهو أكبر أعضاء مجلس الشعب سناً، إن "سوريا الجديدة لا يحكمها الطغاة ولا يُقصى فيها أحد، وهي تعيش موحدة بكل أبنائها وأطيافها ومذاهبها لتبني وطناً كبيراً".

وأضاف أن "السوريين عانوا لعقود من القمع والتشريد، ومن حكمٍ حوّل الدولة إلى مزرعة، والشعب إلى رهينة، والوطن إلى ساحة حرب ومأساة"، مؤكداً أن المرحلة الحالية تهدف إلى "فتح صفحة جديدة في بناء الوطن، وكتابة تاريخ جديد يعلّم الأجيال معنى الكرامة".

وانطلقت أعمال الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري، اليوم، بحضور الرئيس أحمد الشرع، ورئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس محمد طه الأحمد، إلى جانب عدد من الوزراء.