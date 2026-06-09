عائلات معتقلين مغاربة في العراق تطالب بتنفيذ اتفاق الترحيل

شفق نيوز- الرباط

طالبت عائلات المعتقلين المغاربة في العراق، يوم الثلاثاء، السلطات في الرباط وبغداد بالإسراع في تنفيذ اتفاق الترحيل المبرم بين البلدين، مع استمرار تأخر نقل المشمولين بالاتفاق إلى المغرب.

وقال المنسق العام لتنسيقية عائلات المعتقلين المغاربة في العراق، عبد العزيز البقالي لصحيفة "هسبريس"، إن العائلات ما تزال تنتظر تنفيذ الاتفاق الموقع بين البلدين منذ أغسطس/آب الماضي، والذي يشمل ترحيل تسعة معتقلين بينهم امرأتان وأطفالهما.

وأضاف أن عدداً من المعتقلين يواجهون أوضاعاً صحية صعبة، مشيراً إلى تدهور الحالة الصحية للمعتقلتين ليلى القاسمي وابتسام الحوزي داخل سجن الرصافة.

ودعت التنسيقية السلطات المغربية والعراقية إلى التدخل العاجل لتسريع إجراءات الترحيل، مؤكدة أن استمرار التأخير يزيد من معاناة العائلات التي تنتظر لمّ شمل أبنائها بعد سنوات طويلة من الفراق.

كما أشارت إلى تزايد النداءات والاستغاثات الواردة من داخل السجون العراقية، مطالبة بالإسراع في تنفيذ الاتفاق المبرم بين الجانبين.

ومؤخرا، أعلن البقالي عن عودة 5 نساء مغربيات من سوريا إلى المغرب بعد تنسيق إداري وقانوني مع السفارة المغربية في دمشق.

وفي آب 2025، أبرم العراق والمغرب اتفاقية تعاون قضائي تسدل الستار على عقود من التعقيدات القانونية المرتبطة بملف المعتقلين والمحكومين بين البلدين.

وجرت مراسم التوقيع في العاصمة المغربية الرباط، بين وزير العدل العراقي خالد شواني، ونظيره المغربي عبد اللطيف وهبي، لتشكل ماوصفت حينها "قفزة نوعية في مسار العلاقات الدبلوماسية والقانونية الثنائية".

وتضم السجون العراقية (أبرزها سجن الرصافة ببغداد وسجن الناصرية) عشرات المعتقلين من الجنسية المغربية، من بينهم نساء وأطفال مرافقون لهن، وتتوزع تهمهم الجنائية وفقاً للمحاكمات العراقية بين الانتماء للتنظيمات المحظورة، وقضايا الارهاب.