طهران وواشنطن تواصلان تبادل الرسائل وملفان يعرقلان إتمام الاتفاق

شفق نيوز- طهران

كشفت مصادر إيرانية، يوم الجمعة، عن استمرار تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن، وسط مؤشرات على إحراز تقدم في مسار المفاوضات خلال اليومين الماضيين.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مصادر مطلعة قولها إن "الولايات المتحدة ما تزال تسعى إلى التوصل لاتفاق شامل مع إيران بشأن جميع القضايا الخلافية في المرحلة الحالية، فيما تتمسك طهران بتأجيل النقاش في الملف النووي إلى ما بعد انتهاء الحرب".

وأضافت أن "أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين تتمثل في مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، إلى جانب ملف مضيق هرمز".

وبحسب المصادر، فإن واشنطن تعارض نقل المواد النووية الإيرانية المخصبة إلى دولة ثالثة، وتصر على تسلمها بشكل مباشر، الأمر الذي ترفضه طهران حتى الآن.

وفي وقت سابق من اليوم، جدد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، موقف الولايات المتحدة الرافض لفرض رسوم على مرور السفن في مضيق هرمز من قبل إيران، فيما أشار إلى تحقيق تقدم نسبي في المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام، اليوم الجمعة، بأن الاتفاق المرتقب بين إيران وأميركا يتضمن حرية الملاحة ورفع العقوبات والامتثال للقانون الدولي.

وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، قيام الصين بدعم مبادرة إسلام آباد للوساطة بين أميركا وإيران عبر تقديم مبادرة من 5 بنود.

وأصدر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، يوم أمس الخميس، توجيهاً بـ"عدم إرسال اليورانيوم شبه المستخدم في الأسلحة إلى خارج إيران"، بحسب ما نقلته "رويترز" عن مصدرين إيرانيين.