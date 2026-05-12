طهران ومسقط تبحثان تطورات مضيق هرمز وتؤكدان صلاحياتهما الإقليمية

شفق نيوز- طهرانأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الثلاثاء، أن وفداً دبلوماسياً وقانونياً إيرانياً عقد لقاءً مع مسؤولين عمانيين في العاصمة مسقط لبحث التطورات المرتبطة بمضيق هرمز.وقالت الوزارة إن الوفدين الإيراني والعُماني أكدا خلال اللقاء "حقوقهما وصلاحياتهما على مضيق هرمز باعتباره جزءاً من المياه الإقليمية للبلدين"، في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة.ويأتي اللقاء وسط تصاعد التحركات العسكرية والتجاذبات المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والطاقة في العالم.