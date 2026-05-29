طهران: أولوية المرحلة إنهاء الحرب لا التفاوض النووي

شفق نيوز- طهران

شككت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم الجمعة، بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع الحصار البحري في مضيق هرمز، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المرحلة الحالية تركز على إنهاء الحرب فقط.

وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي، إن "كيفية إدارة مضيق هرمز مستقبلاً مرتبطة بالدولتين المطلتين عليه وهما عمان وإيران، والسفن المعادية ممنوعة من عبور مضيق هرمز والسفن التجارية عبرت بالتنسيق مع قواتنا".

وأضاف: "يجب أن نرى مصداقية رفع الحصار البحري اذا كان حقيقياً أم مجرد تصريحات إعلامية، وأن تبادل الرسائل مع أميركا مستمر ومذكرة التفاهم لم تصبح نهائية بعد، ونتحرك وفق مصالحنا الوطنية لا وفق ما يقول الأميركيون إن علينا القيام به".

وتابع بقائي: "نركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب ولا نناقش تفاصيل الموضوع النووي"، مشيراً إلى أن "على إيران وعمان اعتماد آليات تحفظ مصالحهما وأمنهما القومي بشأن الملاحة بمضيق هرمز".

وأوضح: "لا نناقش في هذه المرحلة تفاصيل تخصيب اليورانيوم والمواد النووية، ولا يحق لأي من الأطراف الغربية أن يخاطبنا بلغة الإملاءات".

وتابعت: "إذا رفعت أميركا الحصار البحري فهذا يعني توقفها عن ممارسة عمل غير قانوني، وما يسميه الأميركيون حصاراً بحرياً كان منذ البداية إجراء غير قانوني وانتهاكاً لوقف إطلاق النار".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، بأن طهران ترى تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حول رفع الحصار عن مضيق هرمز، وتفكيك موادها النووية، "مزيج من الحقيقة والكذب"، ولم ترد في مذكرة التفاهم.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، رفع الحصار البحري في مضيق هرمز، مشدداً على ضرورة إعادة فتحه فوراً أمام حركة الملاحة الدولية ومن دون أي رسوم عبور.