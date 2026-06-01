طهران: واشنطن تراجعت عن مطلب نقل "النووي" والخلافات مستمرة بشأن هرمز

قال عضو الفريق الإعلامي للوفد الإيراني المفاوض، سعيد آجرلو، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة كانت قد طلبت في بداية المفاوضات نقل المواد النووية الإيرانية إلى الأراضي الأميركية، إلا أن طهران رفضت هذا المقترح بشكل قاطع.

وذكر آجرلو، وفقاً لوسائل إعلام إيرانية، أن آخر تعديل نصي أرسلته واشنطن لم يعد يتضمن مطلب نقل المواد النووية أو التخلص منها، مشيراً إلى أن الجانب الأميركي استخدم عبارات من قبيل "تحديد وضع المواد" و"مصير المواد" أو "تسوية مسألة المواد" بدلاً من المطالب السابقة.

وأكد أن إيران لن تقدم أي تعهد يقوم على التخلص من المواد النووية أو نقلها إلى الولايات المتحدة، مبيناً أن هذا الملف ما يزال من القضايا الأساسية في مسار التفاوض.

وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، أوضح آجرلو أن هناك خلافات لا تزال قائمة بشأن آلية إدارته، مشدداً على أن الموقف الإيراني يؤكد ضرورة أن تكون إدارة المضيق بيد إيران.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أكد في وقت سابق من اليوم، أن طهران دخلت المسار التفاوضي وسط انعدام ثقة وشكوك كبيرة، مؤكداً أن الدبلوماسية ليست بديلاً عن عناصر القوة، وأن تبادل الرسائل والمباحثات يجري في أجواء من الحذر نتيجة التغييرات المستمرة في المواقف الأميركية.

وأشار إلى أن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة يعد مطلباً ثابتاً لطهران، كاشفاً أن زيارة الوفد المفاوض إلى قطر كانت "إيجابية ومفيدة"، وشهدت بحث ملفات مالية من بينها الأموال الإيرانية المجمدة.