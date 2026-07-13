طهران: مذكرة التفاهم مع واشنطن "انتهت"

شفق نيوز- طهران

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية وعضو وفد التفاوض، إسماعيل بقائي، يوم الاثنين، أن مذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة "انتهت عملياً"، فيما شدد على أن جميع القواعد الأميركية في المنطقة باتت ضمن "بنك أهداف" إيران.

وافتتح بقائي، مؤتمره الصحفي الأسبوعي، بتحية الشعب العراقي لمشاركتهم في تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، لافتاً إلى أن "طهران تأخذ بعين الاعتبار وتضع على أجندتها المطالب الشعبية في إيران الداعية إلى الثأر لدماء خامنئي".

وفي سياق التوترات الأخيرة، قال إن "الولايات المتحدة نقضت الاتفاق بشكل واضح"، مشيراً إلى أنها "انتهكت خلال فترة قصيرة أجزاءً مختلفة من بنود مذكرة التفاهم الأربعة عشر وأن طهران "ستتعامل بالمثل مع أي التزام أو عدم التزام من الطرف الآخر".

وأضاف أن بلاده ستستخدم جميع الوسائل والفرص المتاحة على الصعيد الدولي لتوثيق "الجرائم المرتكبة" والعمل على تحقيق العدالة للشعب الإيراني، على حد قوله.

وأوضح بقائي، أن "مفاوضات السبت الماضي ركزت بصورة أساسية على كيفية إدارة مضيق هرمز بالتنسيق مع سلطنة عُمان"، منتقداً بيان الدول الأوروبية الثلاث بشأن مضيق هرمز"

وأكد أن إيران تمتلك الحق في اتخاذ أي إجراءات تصون سيادتها، ولن تسمح للولايات المتحدة أو إسرائيل باستخدام مضيق هرمز للإضرار بإيران، مشيراً إلى أن "أي منطقة أو جزء من أراضي أي دولة يُستخدم للاعتداء على إيران سيُعد مشمولاً بالإجراءات الدفاعية الإيرانية".

كما أشار بقائي، إلى أن "أياً من القواعد الأميركية في دول المنطقة لم يُستبعد من بنك أهداف إيران"، مؤكداً أن "طهران لن تسمح بأن يؤدي وضع مضيق هرمز إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".

وفي الملف النووي، قال بقائي إن إيران لن تمنح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إمكانية الوصول إلى منشآتها النووية.

وعلى صعيد العلاقات الإقليمية، انتقد بقائي تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، واصفاً إياها بـ"غير الصائبة".

فيما دعا أنقرة إلى تجنب طرح قضايا قال إنها تبرر السياسات التوسعية لإسرائيل، ومطالباً المسؤولين الأتراك بتوضيح مواقفهم.