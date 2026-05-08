طهران لواشنطن: لن تتمكنوا من عبور هرمز

أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، يوم الجمعة، أن القوات الأميركية لن تتمكن من عبور مضيق هرمز.

وقال رضائي: "قلنا سابقاً ونكرر إنكم لن تستطيعوا عبور مضيق هرمز"، مضيفاً: "لن تتمكنوا من عبوره لا ببعض الفرقاطات والمدمرات ولا بكامل قواتكم البحرية".

وفي وقت متأخر من ليلة أمس، أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن قواتها اعترضت هجمات إيرانية أثناء عبور المدمرات الأميركية "يو إس إس تروكستون" و"يو إس إس رافائيل بيرالتا" و"يو إس إس ماسون" مضيق هرمز باتجاه خليج عُمان.

وقالت القيادة إن القوات الإيرانية أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة وزوارق صغيرة باتجاه المدمرات الأميركية، مؤكدة أن أياً من الأصول العسكرية الأميركية لم يُصب.

في المقابل، قالت إيران إن القوات الأميركية انتهكت وقف إطلاق النار، واستهدفت ناقلة نفط إيرانية وسفينة أخرى قرب مضيق هرمز، إضافة إلى مواقع ساحلية في بندر خمير وسيريك وجزيرة قشم، مؤكدة أنها ردت باستهداف قطع بحرية أميركية وإلحاق "أضرار جسيمة" بها.