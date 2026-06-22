طهران: لم نتفاوض حول الملف النووي في محادثات سويسرا

شفق نيوز- طهران

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، أن الوفد الإيراني لم تتفاوض حول البرنامج النووي في المحادثات مع واشنطن التي جرت في سويسرا.

وقالت الخارجية الإيرانية، في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز إن "التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيكون بموافقة البرلمان الإيراني".

وأضافت الوزارة أن "طهران لم تتفاوض حول الملف النووي في محادثات سويسرا، ولم تقبل بأي التزامات جديدة بشأن برنامجها النووي".

واختُتمت في منتجع بورغنستوك السويسري، ليلة الأحد - الاثنين، الجولة الأولى من المفاوضات رفيعة المستوى بين أمريكا وإيران، برعاية مشتركة من قطر وباكستان، وسط أجواء وُصفت بالإيجابية والبنّاءة، مع الإعلان عن إحراز تقدم وإنشاء آلية لمواصلة المحادثات الفنية.

واتفق الطرفان على تشكيل لجنة رفيعة المستوى للإشراف السياسي على الوساطة، إلى جانب فرق عمل مختصة بالملف النووي والعقوبات وآليات المراقبة وحل النزاعات، كما تم اعتماد خارطة طريق تهدف إلى التوصل لاتفاق نهائي خلال 60 يوما.

وشمل التفاهم إنشاء قناة اتصال لتفادي الحوادث وضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى خلية لفض النزاعات المتعلقة بلبنان، فيما تتواصل المحادثات الفنية خلال الأيام المقبلة سعياً للوصول إلى اتفاق نهائي.