طهران: على واشنطن تجنب ما يتعارض مع مذكرة التفاهم

شفق نيوز- طهران

انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الأربعاء، تناقض تصريحات المسؤولين في واشنطن، بشأن مذكرة التفاهم مع طهران.

وقالت الخارجية الإيرانية، في تصريح صحفي إن "الإدارة الأميركية عليها تجنب التفسيرات التي تتعارض مع النص الصريح لمذكرة التفاهم".

وأضافت الوزارة: "على واشنطن أن تدرك أن مبدأ الخطوة مقابل خطوة، يتطلب الوفاء بالالتزامات المتبادلة".

وأوضحت الخارجية الإيرانية، أن "التصريحات المتناقضة للمسؤولين الأميركيين بشأن مذكرة التفاهم، لن تقلل من شكوكنا تجاه واشنطن".

وتباينت التصريحات الأميركية والإيرانية، اليوم الأربعاء، بشأن ملف التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية، عقب الاتفاق المؤقت المعلن بين واشنطن وطهران.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إن مفتشين أميركيين سينضمون إلى فرق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المواقع النووية الإيرانية، مشيراً إلى أن طهران وافقت على دخول مفتشين نوويين إلى أراضيها.

في المقابل، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، أن بلاده لن تبحث مسألة الوصول إلى المواقع النووية التي تعرضت لهجمات أو المواد النووية الموجودة فيها إلا ضمن اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة وبعد اتخاذ خطوات عملية لرفع العقوبات الأميركية.

وتأتي هذه التصريحات وسط استمرار المشاورات بين الجانبين بشأن البرنامج النووي الإيراني وآليات الرقابة الدولية على المنشآت النووية، في وقت لا تزال فيه تفاصيل الترتيبات النهائية محل تفاوض بين الطرفين.