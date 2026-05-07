طهران توجه رسالة لقادة السفن التجارية في هرمز: جاهزون لدعمكم فنياً وصحياً

شفق نيوز- طهران

وجهت منظمة الموانئ والملاحة البحرية في إيران، يوم الخميس، رسالة إلى قادة السفن التجارية الموجودة في مضيق هرمز والمياه الإقليمية أكدت فيها جاهزية موانئ البلاد التامة لتقديم الخدمات البحرية العامة، والدعم الفني واللوجستي.

وذكرت المنظمة بحسب الرسالة التي اطلعت عليها شفق نيوز، أن هذه الرسالة تهدف إلى "حماية سلامة البحارة، وتحسين قدرات السفن للإبحار، وضمان رفاهية أطقم السفن، ويتم بثها رسميًا عبر مراكز الاتصالات البحرية في موانئ البلاد".

وأضافت، أن جميع السفن التي تبحر في مياه المنطقة، وخاصة السفن الموجودة في المياه الإقليمية الإيرانية ومراسيها، يمكنها الاستفادة من خدمات مثل توفير المؤن والوقود والخدمات الصحية والطبية، بالإضافة إلى المواد المعتمدة اللازمة للصيانة، عند الحاجة.

وأوضحت المنظمة، أن هذا الإجراء يأتي في إطار "مسؤوليات إيران السيادية في مجال السلامة البحرية وتوفير خدمات الموانئ والشؤون البحرية، ويعكس جاهزية موانئ البلاد التامة لدعم حركة السفن التجارية الآمنة والمستدامة في أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم".

من جانبها، أفادت وكالة "فارس" شبه الرسمية، بأن هذه الرسالة سيتم بثها عبر شبكات الاتصالات البحرية وأنظمة الترددات العالية جدًا (VHF) في المنطقة، ثلاث مرات يوميًا ولمدة ثلاثة أيام متتالية.

واكدت الوكالة، ان جميع قادة السفن ومالكيها يمكنهم الاتصال بمراكز خدمة حركة السفن (VTS) في أقرب ميناء إيراني أو ممثليهم المحليين عبر قناة VHF 16 لتلقي الخدمات البحرية العامة والإعلان عن متطلباتهم.

يأتي هذا تزامنا مع اعلان بحرية الحرس الثوري الإيراني، يوم أمس الأربعاء، أن العبور الآمن والمستقر عبر مضيق هرمز أصبح ممكناً مع زوال "تهديد المعتدين"، وذلك بعدما علق ترمب، مشروع الحرية، وهو تحرك عسكري يهدف لحماية السفن في مضيق هرمز، مشيراً إلى تقدم في المفاوضات مع إيران وإلى طلب من باكستان ودول أخرى.