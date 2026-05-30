طهران تنفي تصريحات ترمب وتؤكد استمرار القيود البحرية الأميركية

شفق نيوز - طهران

نفى مصدر مطلع، اليوم السبت، التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن رفع الإجراءات البحرية عن إيران، تزامناً مع استمرار المفاوضات الهادفة للتوصل إلى اتفاق سلام شامل في المنطقة.

ونقلت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية الإيرانية عن المصدر قوله، إن القيود الأميركية لا تزال قائمة على الأرض خلافاً لما أعلنه ترمب، مشيراً إلى أن السفن الإيرانية لا تزال تتلقى تحذيرات من البحرية الأميركية بعدم العبور، ومطالبتها بالبقاء خلف خطوط الرقابة البحرية.

يأتي هذا الموقف عقب إعلان ترمب، أمس الجمعة، رفع ما وصفه بـ"الحصار البحري" عن إيران ومطالبته طهران بفتح مضيق هرمز فوراً، في حين عقّبت الخارجية الإيرانية بالقول إن "لا اتفاق نهائياً" قد أُبرم بعد مع الولايات المتحدة.