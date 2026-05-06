طهران تنفي التوصل إلى تفاهم وشيك مع واشنطن لإنهاء الصراع

شفق نيوز- طهران

نفت مصادر إيرانية مطلعة، مساء اليوم الأربعاء، ما تداولته تقارير إعلامية غربية حول قرب التوصل إلى تفاهم مكتوب بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب في المنطقة، واصفة تلك الأنباء بأنها "تفتقر إلى مستندات واقعية" وتهدف للتأثير على أسواق الطاقة.

وبحسب تقرير لوكالة "فارس" الإيرانية وترجمته وكالة شفق نيوز، فإن هذا النفي يأتي رداً على تقرير نشره موقع "أكسيوس" الأميركي زعم فيه أن البيت الأبيض يرى إمكانية صياغة مذكرة تفاهم من صفحة واحدة تضع إطاراً لإنهاء العمليات العسكرية، وتؤسس لقاعدة مفاوضات نووية أكثر عمقاً.

ومع ذلك، نقل التقرير عن مصادر وصفها بالمطلعة، أن طهران لم ترسل أي رد جديد على الرسالة الأخيرة التي تسلمتها من واشنطن عبر الوسيط الباكستاني.

وأكدت المصادر أن المشاورات لا تزال في مرحلة "الدراسة" ولم تنتقل بعد إلى مرحلة التفاهم النهائي.

وتشير المعطيات الحالية إلى حراك دبلوماسي غير مباشر جرى خلال الأسبوع الماضي، حيث قدمت واشنطن في وقت سابق مقترحاً يتألف من 9 مواد، وردت طهران بمذكرة مقابلة تضم 14 مادة، تضمنت رؤيتها لـ"الخطوط الحمراء" والشروط اللازمة لوقف إطلاق النار، وسُلمت عبر القناة الباكستانية.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد أكد قبل أيام أن الجانب الإيراني يعكف حالياً على تقييم الرد الأميركي الأخير، مشدداَ على أن العملية لا تزال ضمن القنوات الدبلوماسية المعتادة.

ويرى مراقبون في طهران أن تسريب هذه الأنباء في التوقيت الحالي قد يحمل أهدافاً مزدوجة بين الضغوط الاقتصادية والمناورة الدبلوماسية.

أما الضغوط الاقتصادية، فقد أشار محللون اقتصاديون إلى أن الحديث عن تهدئة وشيكة ساهم في الضغط على أسعار النفط العالمي، لا سيما "خام غرب تكساس"، وهو ما يخدم مصالح اقتصادية وسياسية داخلية في الولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بالمناورة الدبلوماسية، فقد اعتبرت مصادر سياسية أن نشر مثل هذه التقارير قد يكون "بالون اختبار" أو تمهيداً لرفع سقف التوقعات قبل بدء جولة جديدة من تبادل الرسائل الرسمية.