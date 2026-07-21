طهران تلوّح بقصف أراضيها وفتح جبهة برية ضد الكويت والبحرين انطلاقاً من جنوب العراق

شفق نيوز- طهران

صعّدت إيران، يوم الثلاثاء، من لهجتها تجاه الولايات المتحدة، ملوّحة باتباع سياسة "الأرض المحروقة" في حال أي محاولة لاحتلال أراضيها.

وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد محمد أكرمي نيا، في تصريحات للتلفزيون الرسمي: "إذا احتلت أميركا أراضينا فسوف نقصف حتى أراضينا.. هذا هو منطق الحرب"، في إشارة إلى استعداد طهران لتدمير مواقع داخلية لمنع وقوعها تحت سيطرة القوات الأميركية.

وجاءت التصريحات بينما يواصل الجيش الأميركي، لليوم العاشر على التوالي، تنفيذ ضربات ضد أهداف داخل إيران.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أميركيين أن وزارة الدفاع الأميركية تضع خططًا لعمليات برية محدودة داخل إيران، لا تصل إلى مستوى الغزو الشامل، لكنها قد تستمر لأسابيع أو أشهر وتشارك فيها آلاف القوات.

كما لوّح النائب الإيراني أحمد بخشايش أردستاني بإمكانية تنفيذ هجمات برية ضد الكويت والبحرين إذا أقدمت الولايات المتحدة على احتلال أراضٍ إيرانية، معتبراً أن أي سيطرة أميركية على جزيرة خرج ستكون مؤقتة، وأنها ستتحول إلى هدف مباشر للصواريخ الإيرانية.

وفي هذا السياق، تصاعدت التكهنات بشأن احتمال استهداف جزيرة بوبيان الكويتية، أكبر جزر الكويت، في حال توسعت المواجهة.

وتداولت شخصيات سياسية إيرانية وحسابات على مواقع التواصل سيناريوهات تتحدث عن إمكانية تنفيذ عمليات عبر جنوب العراق باستخدام وحدات خاصة تابعة للحرس الثوري، رداً على أي تحرك أميركي ضد جزيرة خرج.