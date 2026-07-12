طهران تكشف تفاصيل محادثات "مضيق هرمز" في عُمان وتؤكد مشاركة وفد قطري

شفق نيوز - طهران

كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، عن تفاصيل المباحثات التي أجرتها مع سلطنة عُمان، مؤكدة أنها تناولت ترتيبات إدارة حركة العبور والشحن، فضلاً عن أمن الملاحة في مضيق هرمز الإستراتيجي، بمشاركة وفد من دولة قطر.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان رسمي، إن المحادثات الإيرانية العُمانية تناولت بشكل مفصل الترتيبات الخاصة بإدارة حركة العبور والشحن في مضيق هرمز، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب العُماني على مواصلة المناقشات الثنائية بهدف التوصل إلى تفاهم مشترك يخدم استقرار المنطقة.

وأضاف البيان، أن الجانبين اتفقا أيضاً على استمرار المباحثات والمناقشات حول أمن الملاحة البحرية في المضيق، لضمان سلامة الممرات المائية الحيوية.

وفي سياق متصل، كشفت الوزارة عن بعد إقليمي جديد للمحادثات، مشيرة إلى أن وفداً رسمياً من دولة قطر حضر جزءاً من هذه المناقشات التي جرت (أمس) السبت في سلطنة عُمان.