طهران تعيد خدمة الانترنت في البلاد

شفق نيوز- طهران

أفاد التلفزيون الإيراني، يوم الثلاثاء، بعودة الاتصال الكامل "دون قيود" بالإنترنت الدولي عبر شركة الاتصالات الإيرانية.

ويأتي الاعلان بعد ساعات من توجيه السلطة القضائية الإيرانية، بتعليق عمل الهيئة الخاصة لتنظيم وإدارة الفضاء السيبراني، وهي هيئة تابعة للرئاسة، وذلك بسبب أوامر صدرت منها بإعادة خدمة الإنترنت إلى البلاد، وفق ما ذكرته وكالة "فرانس برس".

وكانت الهيئة قد أعلنت، أمس الاثنين، قراراً يقضي بـ"إعادة الإنترنت" تدريجياً داخل إيران، وفق ما أكدته المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، بعد تقارير تحدثت عن صدور توجيه مباشر من الرئيس الإيراني لإعادة الخدمة.

ووجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم أمس الاثنين، وزارة الاتصالات بإعادة شبكة الإنترنت العالمية إلى حالتها التي كانت عليها قبل اندلاع الاحتجاجات والتوترات الأمنية في كانون الثاني/ يناير الماضي.

ويأتي القرار بعد فترة من قيود واسعة على الوصول إلى الشبكة الدولية استمرت لنحو 87 يوماً، وفق ما أوردته تقارير الاعلام الإيراني.

من جانبه، قال موقع "اينترنشنال ايران" أن القرار جاء بعد بيانات حكومية أشارت إلى رفض نحو 70% من المواطنين استمرار حجب الإنترنت، إضافة إلى تسجيل خسائر اقتصادية كبيرة في قطاع الأعمال تجاوزت ملياري دولار.