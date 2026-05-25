طهران تعلن إسقاط طائرة مسيّرة فوق مياه الخليج

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل اعلام إيرانية، يوم الاثنين، بإسقاط طائرة مسيّرة فوق مياه الخليج.

وذكرت وكالة "فارس" أن القوات الإيرانية نجحت في الساعات القليلة الماضية في إسقاط طائرة مسيرة معادية فوق مياه الخليج، باستخدام مسيرة "آرش كمانكير" المزودة بأنظمة جديدة.

وأضافت أن "هذه العملية، التي نُفّذت باستخدام نظام ذي قدرات خفية، تعد رسالةً واضحةً وحاسمةً من إيران، وإشارة لعدم تمكّن أي طائرة مسيّرة خفية من اختراق سماء الخليج".

ويأتي الاعلان عن اسقاط الطائرة، بعد ساعات من تأكيد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني اللواء علي عبد اللهي، بأن بلاده ستُدخل منظومات دفاع جوي جديدة إلى الخدمة بهدف مواجهة الهجمات الجوية بصورة "أكثر فاعلية".

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، إن "إيران لا تتحدث حالياً عن الملف النووي، وتركيزها ينصب على إنهاء الحرب والتوصل إلى أفضل الحلول بما يضمن مصالح البلاد".

وأضاف بقائي، أن "طهران تختار توقيت الرد على العدو كما حصل سابقاً"، مؤكداً عدم وجود ضمانات لالتزام واشنطن بعهودها، لكن طهران لا تهتم بالتهديدات وتركز على ضمان مصالحها".