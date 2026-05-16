طهران تعلن جاهزيتها الكاملة لضمان "عبور آمن" عبر مضيق هرمز

شفق نيوز- طهران

أكدت القوة البحرية للحرس الثوري، يوم السبت، قدرتها على تلبية طلبات جميع السفن التي ترغب في عبور مضيق هرمز.

ونقل التلفزيون الإيراني عن القوة البحرية للحرس الثوري قولها، إن جميع البحارة باتوا الآن يتواصلون مع القوة البحرية للحرس الثوري من أجل عبور آمن وأكثر سهولة.

ويأتي تصريح بحرية الحرس الثوري، بعد ما أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، نقلاً عن مصادر مطلعة، في وقت سابق من اليوم السبت، بأن السفن التجارية المارة عبر مضيق هرمز لم تستفد من برنامج التغطية التأمينية الأميركي، على الرغم من الخطط التي أعلنها الرئيس دونالد ترمب.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن في آذار/ مارس الماضي، أن البحرية الأميركية ستبدأ بمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن عند الاقتضاء، مشيراً إلى أن واشنطن ستوفر تأميناً لجميع الشحنات التجارية التي تمر عبره بأسعار "معقولة للغاية".