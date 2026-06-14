طهران تعلن تفاهمها مع واشنطن وتؤكد أن قواتها ستبقى "يدها على الزناد"

شفق نيوز- طهران

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، يوم الاثنين، إنجاز نص مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة، مؤكداً أن اتفاقين فوريين سيدخلان حيز التنفيذ اعتباراً من فجر اليوم، هما وقف الحرب والعمليات العسكرية في جميع الجبهات، بما فيها لبنان، ورفع الحصار البحري الأميركي.

وقال غريب آبادي، في تصريح للتلفزيون الإيراني إن مسار المفاوضات استغرق وقتاً طويلاً، وجرى بوساطة باكستان وقطر، مشيراً إلى أن وفداً قطرياً وصل إلى إيران أمس وأجرى محادثات استمرت نحو 15 ساعة.

وأضاف أن طهران "لم توافق على مذكرة التفاهم إلا بعد إدخال آخر النقاط والمطالب التي طرحتها في النص"، موضحاً أن المفاوضات استمرت حتى ساعة واحدة قبل الإعلان.

وتابع غريب آبادي أن النص النهائي لمذكرة التفاهم أُنجز حالياً، على أن يجري التوقيع الرسمي بين الطرفين الرئيسيين يوم الجمعة في سويسرا.

وأوضح أن "أمرين فوريين سيحدثان اعتباراً من فجر اليوم، الأول هو إنهاء الحرب والعمليات العسكرية في مختلف الجبهات، بما في ذلك لبنان.

وكان ترمب أعلن عبر منصته "تروث سوشيال" إبرام الاتفاق مع إيران، قائلاً إن مضيق هرمز سيُفتح أمام الملاحة من دون رسوم مرور، وإن الحصار البحري الأميركي سيُرفع فوراً، مضيفاً "سفن العالم، شغّلوا محركاتكم. فليتدفق النفط".

وبشأن التزامات إيران، قال غريب آبادي إنها ستبدأ طبيعياً اعتباراً من يوم الجمعة، بعد التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم، مؤكداً أن النص سيُنشر بعد توقيعه، وأن السلطات الإيرانية ستشرح قبل ذلك للرأي العام أبعاده ومكاسب طهران منه.

وشدد المسؤول الإيراني على أن مذكرة التفاهم "لا تعني الثقة بالعدو، بل كُتبت في ظل انعدام الثقة"، مضيفاً أن طهران ستراقب تنفيذ الولايات المتحدة لتعهداتها.

وأشار غريب آبادي إلى أن الدخول في مفاوضات مدتها 60 يوماً سيكون مشروطاً بالتحقق من تنفيذ الالتزامات الأميركية المتعلقة بإنهاء الحرب، ورفع الحصار البحري، والإفراج عن الأموال الإيرانية.

وأوضح أن مفاوضات الأيام الستين ستتناول إنهاء جميع العقوبات المفروضة على إيران، سواء الأولية أو الثانوية، وإنهاء قرارات مجلس الأمن ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلاً عن الملف النووي، وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، وآلية مراقبة تنفيذ التزامات الطرفين.

واعتبر غريب آبادي أن "تعهدات إيران في المذكرة لا تقارن بمكاسبها، كما أن القوات المسلحة الإيرانية ستبقى يدها على الزناد لمواجهة أي مؤامرة أو خرق محتمل من جانب خصومها".