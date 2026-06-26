طهران تعد تحركات الطائرات الإسرائيلية في الدول المجاورة تهديداً جديداً

شفق نيوز- طهران

عدّ مقر خاتم الأنبياء الإيراني، يوم الجمعة، تحركات الطائرات العسكرية الاسرائيلية في الدول المجاورة "عملاً خطيراً" وتهديداً لإيران.

وقال المقر في بيان، ان الولايات المتحدة إذا كانت غير قادرة على كبح جماح اسرائيل والسيطرة عليه، فإن إيران لن تتسامح مع أي تهديد يستهدفها.

ولفت إلى ان ايران من حقها الرد على هذه الإجراءات "الخطيرة".

ويأتي هذا بعد يوم واحد من تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، استمرار مهام مواجهة إيران وحزب الله وحماس، مشدداً بالقول: "لن نسمح لإيران بتطوير سلاح نووي".