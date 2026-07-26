طهران تطالب بمحاسبة أوكرانيا لمهاجمتها سفينة إيرانية في بحر قزوين

شفق نيوز- طهران

أدان وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، يوم الأحد، الهجوم الأوكراني على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، مطالبا بمحاسبة مرتكبي "هذا العمل الإجرامي ومؤيديه".

ودعا عراقجي في اتصال هاتفي مع مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى "رد حاسم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لمحاسبة مرتكبي هذا العمل الإجرامي ومؤيديه".

وأكد عراقجي وكالاس على ضرورة تبني مبادرات دبلوماسية لإدارة التوترات، في إشارة إلى التطورات في الخليج ومضيق هرمز عقب رد القوات الإيرانية على العدوان الأمريكي على إيران، كما نقلت وكالة "فارس".

وفي بيان لها مساء أمس السبت، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الاعتداء العسكري الأوكراني على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، قائلة: "لن تتردد إيران في الدفاع عن مصالحها وأمنها القومي وفقا للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي، ولا سيما مبدأ الدفاع عن النفس، وستقع مسؤولية عواقب مغامرات أوكرانيا على عاتق النظام الأوكراني ومؤيديه ومحرضيه".

وصرح زيلينسكي أمس السبت بأن أوكرانيا استهدفت سفنا في بحر قزوين زعم أنها تنقل شحنات عسكرية لها صلة بإيران. وكتب على منصة "إكس": "استهدفنا سفنا تستخدم في نقل شحنات عسكرية تتعلق بإيران بالإضافة إلى سفينة حربية".