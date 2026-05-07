طهران تضع شرطاً للتفاوض مع واشنطن: لا للمسائل النووية

طهران

قررت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء الخميس، عدم التفاوض مع واشنطن بشأن المسائل النووية، مؤكدة أن المفاوضات ستستمر لكن بصيغة جديدة تماماً.

وقالت الخارجية الإيرانية في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "المفاوضات مع واشنطن ستستمر بصيغة جديدة"، موضحة أن "طهران قررت عدم التفاوض حالياً بشأن المسائل النووية".

هذا وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد رد الخميس، على مشروع القرار الأميركي المطروح لدى مجلس الأمن الدولي بشأن مضيق هرمز، مشدداً على أن عودة الملاحة في المضيق مرتبطة بوقف الحرب ورفع الحصار عن إيران.

وطرحت الولايات المتحدة مشروع قرار في الأمم المتحدة لمطالبة إيران بوقف الهجمات وزرع الألغام في مضيق هرمز، وحثت الصين وروسيا على عدم تكرار استخدام حق ⁠النقض (الفيتو).

وبدأ أعضاء مجلس الأمن الدولي محادثات بشأن نص صاغته الولايات المتحدة مع البحرين والسعودية والإمارات والكويت وقطر ربما يقود في حال إقراره إلى فرض عقوبات على إيران، وقد يخول استخدام القوة إذا لم توقف طهران هجماتها وتهديداتها للملاحة التجارية في مضيق هرمز.