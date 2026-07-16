طهران: تصدير النفط إما أن يكون للجميع أو لا يكون لأحد

شفق نيوز- طهران

أكدت القوات المسلحة الإيرانية، مساء اليوم الخميس، أن تصدير النفط إما أن يكون للجميع أو لا يكون لأحد، مهددة بضرب كل دول المنطقة في حال استهدفت واشنطن بنية إيران التحتية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد محمد أكرمي نيا، في تصريحات صحفية، إن "مضيق هرمز يقع ضمن سيادة ‎إيران وعمان ولا يحق لأحد التدخل فيه خاصة أميركا، ولن نتراجع عن حقوقنا المشروعة فيه".

وتابع المتحدث: "ننتشر في مضيق هرمز للحفاظ على أمن عبور السفن فيه، وحددنا المسار الشمالي لمضيق هرمز كمسار آمن، لكن أميركا تجبر السفن على مسارات أخرى".

وأكمل: "نصر على عدم تدخل الولايات المتحدة في مضيق هرمز وخروجها من المنطقة، وإذا استهدفت أميركا بنيتنا التحتية فكل البنى التحتية بالمنطقة ستصبح هدفا لنا".

وبين أن "الأوضاع في مضيق هرمز لن تعود أبدا إلى ما كانت عليه قبل الحرب، وإذا اندلعت حرب أخرى فسيكون ردنا أشد وأوسع وأقوى من ردودنا خلال الحرب الأخيرة".

وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، قد أعلنت مساء اليوم الخميس، شن قواتها موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة الخامسة على التوالي.

وذكرت القيادة في بيان تابعته وكالة شفق نيوز، أن "الموجة بدأت في تمام الساعة الثانية مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم، (التاسعة مساءً بتوقيت بغداد)".