طهران ترد على ترمب: يعتبر التهديد "فرصة للسلام" وخياراتنا مساران فقط

شفق نيوز- طهران

رد مساعد وزير الخارجية الإيراني غريب آبادي، يوم الثلاثاء، على تأجيل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، شن هجوم على إيران مؤقتاً لاعطاء فرصة للمفاوضات، مؤكداً أن إيران موحدة ومستعدة لمواجهة أي عدوان عسكري.

وقال آبادي في تدوينة على منصة "اكس"، إن "الولايات المتحدة تقول إنها أوقفت الهجوم على إيران مؤقتاً لاعطاء فرصة للمفاوضات، لكنها في الوقت نفسه تتحدث عن استعدادها لشن هجوم في أي لحظة وهذا يعني تسمية التهديد فرصة للسلام".

وأضاف أن "إيران موحدة ومستعدة بحزم لمواجهة أي عدوان عسكري، وبالنسبة لنا، الاستسلام لا معنى له إما ننتصر أو نستشهد".

آمریکا می‌گوید "حمله به ایران را «موقتاً» متوقف کرده تا به مذاکره فرصت بدهد؛ اما هم‌زمان از آمادگی برای حمله گسترده در هر لحظه سخن می‌گوید". این یعنی "تهدید" را "فرصت صلح" نامیدن! ایران، یکپارچه و قاطعانه آماده مقابله با هرگونه تجاوز نظامی است. برای ما تسلیم شدن معنایی ندارد؛ یا… — Gharibabadi (@Gharibabadi) May 19, 2026

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن بلاده تسعى لضمان أمنها ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيراً إلى أن بعض الأطراف السياسية في الداخل الأميركي تحاول منعه من الدخول في مفاوضات مع طهران.

وكان ترمب قد أعلن، أمس الاثنين، تأجيل هجوم عسكري على إيران بناءً على طلب من قادة قطر والسعودية والإمارات، مشيراً إلى أن “مفاوضات جادة” تجري حالياً مع طهران، لكنه في الوقت نفسه وجّه الجيش الأميركي للاستعداد لتنفيذ "هجوم شامل وواسع النطاق" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مقبول.