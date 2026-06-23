طهران ترد على ترمب: قد نشتري سلعاً أميركية لكننا غير ملزمين

شفق نيوز- طهران

قال محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، يوم الثلاثاء إن بلاده قد تستخدم الأموال المفرج عنها بموجب التفاهم مع واشنطن لشراء منتجات زراعية أميركية.

لكنه نفى في تسجيل مصور صحة الإعلان الصادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي أفاد فيه بأن الاتفاق يلزم إيران بإنفاق الأموال على الصادرات الأميركية.

وأكد همتي بأن المبلغ المبدئي وقدره 12 مليار دولار الذي أُفرج عنه سيستخدم لشراء "سلع أساسية وأدوية"، مضيفاً بأن ذلك سيتيح لطهران إنفاق أموالها العادية على أي أمور أخرى.

وأفاد ترمب الثلاثاء بأن الأموال الإيرانية "ستستخدم لشراء المواد الغذائية والمعدات الطبية من الولايات المتحدة حصراً، بما في ذلك الذرة والقمح وحبوب الصويا من مزارعينا الأميركيين العظماء".

لكن همتي أكد للإيرانيين أن الأمر "غير صحيح. لا يوجد شرط من هذا النوع في المذكرات التي تم توقيعها خلال المفاوضات"، مضيفاً: "لا يوجد أي التزام بالشراء من الولايات المتحدة".

وتابع: "لكننا لا نرى مشكلة أيضاً في الشراء من الولايات المتحدة إذا كان السعر ونوعية السلع الأساسية سواء الذرة أو القمح أو أي منتج آخر نحتاجه تنافسية".