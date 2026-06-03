طهران تدين الاستهدافات الأميركية في قشم وتتوعد بالرد على مصادر الهجمات

شفق نيوز- طهران

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الأربعاء، ما وصفته بـ"الهجمات العدوانية الأميركية" التي استهدفت ناقلة نفط إيرانية وبرج اتصالات في جزيرة قشم جنوبي البلاد، مجددة تأكيدها أن أي دولة تسمح باستخدام أراضيها لتنفيذ اعتداءات ضد إيران ترتكب انتهاكاً للقانون الدولي.

وأكدت الوزارة، في بيان نقلته وسائل إعلام إيرانية، أن طهران ستستخدم جميع إمكاناتها لمواجهة ما وصفته بالأعمال العدوانية، بما في ذلك استهداف مصادر ومنطلقات الهجمات، مشيرة إلى أن الهجوم الذي نفذته القوات الأميركية انطلق من أراضي دولتين في المنطقة.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، صباح اليوم الأربعاء، أن القوات المشتركة نفذت ضربات دفاعية استهدفت برج اتصالات تابعاً للحرس الثوري في جزيرة "قشم" الإيرانية، رداً على محاولات طهران شن هجمات في المنطقة.

وذكرت القيادة في بيان لها، أن إيران استهدفت بثلاث طائرات مسيّرة سفناً تجارية مدنية كانت تعبر المياه الإقليمية، مشيرة في الوقت ذاته إلى إحباط هجمات صاروخية؛ حيث سقط صاروخان أُطلقا نحو الكويت قبل بلوغ هدفهما، فيما جرى اعتراض ثلاثة صواريخ أخرى وُجهت صوب البحرين.