طهران تدرس أحدث مقترح من واشنطن وترمب يتنظر "الرد المناسب"

قالت إيران، اليوم الخميس، إنها تدرس أحدث وجهة نظر أرسلتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وذلك بعد أن أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى استعداد واشنطن الانتظار بضعة أيام "للحصول على الردود المناسبة" من طهران، لكنه توعد بشن هجمات جديدة ما لم توافق على التوصل إلى اتفاق.

ونقل موقع "نور نيوز" ‌الإيراني الرسمي عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي "تلقينا وجهات نظر الولايات المتحدة ونعكف على دراستها".

وأضاف أن باكستان، التي استضافت محادثات السلام الشهر الماضي وتضطلع بدور الوسيط في تبادل الرسائل بين الجانبين، تواصل الوساطة بين طهران وواشنطن، إذ جرت عدة جولات من التواصل.

وزار وزير الداخلية الباكستاني طهران أمس الأربعاء، وعقد لقاءات مع مسؤولين إيرانيين.

ولم تحرز المحادثات لإنهاء الحرب تقدما يذكر بعد ستة أسابيع من بدء سريان وقف إطلاق النار الهش، في حين أثار ارتفاع أسعار النفط مخاوف بشأن التضخم وتأثيره على الاقتصاد العالمي.

وقال ترمب في قاعدة آندروز المشتركة "صدقوني، إذا لم نحصل على الردود المناسبة، فإن الأمور ستتحرك بسرعة كبيرة. نحن جميعا مستعدون للتحرك".

وأضاف ردا على سؤال عن المدة التي سينتظرها "ربما تكون بضعة أيام، لكن الأمور قد تتحرك بسرعة كبيرة".

وفي المقابل، قدمت إيران هذا الأسبوع مقترحاً جديداً للولايات المتحدة، يتضمن مطالب تتعلق بالسيطرة على مضيق هرمز، وتعويضات الحرب، وإلغاء العقوبات، والإفراج عن الأموال المجمدة، إضافة إلى سحب القوات الأميركية من المنطقة.