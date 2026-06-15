طهران تحذر من نقض أميركا للعهود وتؤكد: قواتنا العسكرية والدبلوماسية بجهوزية تامة لكل الاحتمالات

شفق نيوز - طهران

حذرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، من مغبة نقض الولايات المتحدة الأمريكية للعهود والمواثيق، مؤكدة أن الخيارات والاحتمالات العسكرية والدبلوماسية كافة تؤخذ بعين الاعتبار في حال فشل التفاهمات الحالية خلال مهلة 60 يوماً المقررة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي عقده بطهران ورداً على سؤال لأحد الصحفيين بشأن إمكانية عودة الصراع العسكري في المنطقة في حال تعثر المفاوضات: "إن البنود العشرة التي نشرها المجلس الأعلى للأمن القومي هي أسس عمل الفريق التفاوضي من أجل التوصل إلى مذكرة التفاهم هذه، لذا يجب النظر إليها كخطة عمل مهمة جرى مراعاتها بالكامل في تنظيم هذه المذكرة".

وأضاف بقائي: "لدينا تجربة سابقة مع نقض العهود من الجانب الأمريكي، ويجب أن نكون على حذر وأن نعتبر من التجارب الماضية"، مستدركاً بالقول: "أعتقد أن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد والجهوزية التامة، وكذلك الحال في المجال الدبلوماسي، حيث نأخذ الخيارات والسيناريوهات كافة بعين الاعتبار، في الوقت الذي نواصل فيه العمل لتحقيق المصالح العليا للشعب الإيراني".