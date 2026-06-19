طهران تحدد شروط عبور السفن في مضيق هرمز

شفق نيوز- طهران

أعلنت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية، يوم الجمعة، السماح بعبور السفن عبر المضيق وفق شروط محددة.

وذكرت الهيئة في بيان على منصة "إكس"، أن "السفن الراغبة في عبور مضيق هرمز سيتم منحها حق المرور خلال المدة الزمنية المعلنة عنها في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، شريطة استيفاء المتطلبات والإجراءات المنصوص عليها للعبور".

وحدد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، يوم أمس الخميس، ضوابط عبور السفن التجارية من مضيق هرمز، مؤكداً عدم فرض رسوم للعبور، مع تأمين السفن ضمن المسارات المحددة لها.

وكانت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، قد أعلنت مساء أمس الخميس، رفع الحصار العسكري المفروض على جميع حركة الملاحة البحرية الداخلة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية والخارجة منها والذي بدء منذ 13 نيسان/ أبريل الماضي.

وأعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الاثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، في خطوة تنهي أشهراً من المفاوضات المكثفة والوساطات الإقليمية التي قادتها باكستان وقطر بدعم من عدد من الدول.

بدوره، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسمياً على صفحته بموقع "تروث سوشيال"، التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكداً أن التفاهم الجديد يحقق الهدف الرئيسي لإدارته والمتمثل في ضمان عدم امتلاك طهران سلاحاً نووياً.