طهران تجري محادثات مع مسقط بشأن هرمز: لا تغيير في حركة الملاحة

شفق نيوز- طهران

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الأحد، استمرار المحادثات الفنية والسياسية مع سلطنة عُمان، مشيرة إلى عدم حدوث أي تغيير في وضع حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنها عقدت يومي الجمعة والسبت عدة جولات من المحادثات مع الجانب العُماني على مستوى نواب وزراء الخارجية، لبحث عدد من الملفات المشتركة، واصفة المحادثات بأنها "كانت مفيدة وبناءة".

وأضافت أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن آليات إدارة مرور السفن في مضيق هرمز، بما يراعي حقوق الدولتين الساحليتين، مؤكدة في الوقت نفسه أن حركة الملاحة في المضيق مستمرة ولم يطرأ عليها أي تغيير.

وصرح مصدران إقليميان، في وقت سابق أن المحادثات بين عُمان وإيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز والممرات المائية الإقليمية لكل منهما في تلك المنطقة قد أحرزت تقدما.

ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عن المصدرين قولهما، إنه على الرغم من أن الأمور تسير في اتجاه إيجابي "إلا أن الدبلوماسية تحتاج إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق" بشأن هذه الملفات.

وكان مسؤولون عُمانيون قد سافروا الجمعة إلى طهران لإجراء محادثات، وتزامن هذا التواصل الدبلوماسي مع قرار الرئيس دونالد ترامب بتعليق القصف الأميركي، الذي نفذه الجيش على مواقع إيرانية على مدى 13 ليلة متتالية.