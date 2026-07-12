هجمات إيرانية واسعة تطال 4 دول خليجية والأردن.. واستنفار دفاعي ودبلوماسي

شفق نيوز - متابعة

شنت القوات الإيرانية، صباح اليوم الأحد، موجة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، استهدفت خلالها البحرين وقطر والإمارات والكويت، وذلك رداً على الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة لطهران، وسط عودة التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة.

استنفار أمني ودفاعي في دول الخليج

وعلى خلفية هذه التطورات، أعلن الجيش الكويتي أن القوات المسلحة تتصدى حالياً لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن إطلاق صفارات الإنذار، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى التوجه فوراً إلى أقرب مكان آمن.

كما رفعت وزارة الداخلية القطرية من جهتها مستوى التهديد الأمني، ووجهت بضرورة التزام الجميع بالبقاء في المنازل والأماكن الآمنة، في حين أكدت وزارة الدفاع القطرية أن القوات المسلحة تصدت لهجمة صاروخية استهدفت الدولة.

وفي الإمارات، أكدت وزارة الدفاع أن منظومات الدفاع الجوي تتعامل حالياً مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، موضحاً أن الأصوات التي سُمِعت في مناطق متفرقة من الدولة ناتجة عن عمليات التصدي الجاري بها العمل، وهو ما تقاطع مع إعلان وزارة الداخلية الإماراتية بشأن تعامل الدفاعات الجوية مع تهديد صاروخي بالوقت الراهن.

الحرس الثوري الإيراني: ردود أشد قسوة ومواجهات في هرمز

من جانبه، حذر الحرس الثوري الإيراني من أن استمرار ما وصفه بـ "العدوان الأمريكي الغادر" سيؤدي إلى ردود أشد قسوة.

وأعلن الحرس الثوري عن تدمير مركز القيادة وحظائر طائرات "إم كيو-9" (MQ-9) المسيرة في قاعدة الأمير حسن الجوية بالأردن باستخدام عدة صواريخ باليستية.

وفيما يتعلق بالملاحة البحرية، أشار الحرس الثوري إلى أن أمريكا سعت لتحريك سفن في ممر غير قانوني جنوب مضيق هرمز من خلال فرض إرادتها على سلطنة عمان، مؤكداً إجبار السفن الأمريكية على التوقف الليلة الماضية بعد التصدي لمحاولات تحريكها.

وأضاف الحرس الثوري أن الجيش الأمريكي هاجم عدداً من القواعد الساحلية وأبراج الاتصالات على السواحل الجنوبية لإيران تعويضاً عما وصفه بإخفاقه في هرمز.

الجيش الإيراني يعلن استهداف مواقع أمريكية في الكويت والبحرين

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإيراني عن تنفيذ ضربات بالطائرات المسيرة استهدفت منظومة "باتريوت" ومستودع ذخيرة وموقع رادار تابع للجيش الأمريكي في الكويت، رداً على الهجمات الأمريكية الأخيرة.

كما أكد الجيش الإيراني قصف منظومة اتصالات وموقع رادار تابعين للجيش الأمريكي في البحرين باستخدام الطائرات المسيرة الانتحارية.