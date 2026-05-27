طهران تتوعد بـ"جحيم" يمتد إلى المتوسط وتؤكد إنهاء الوجود الأميركي في الخليج

شفق نيوز- طهران

أعلن نائب رئيس مجموعة المستشارين العسكريين للمرشد الإيراني، اللواء ناصر آراسته، يوم الأربعاء، أن الوجود العسكري الأميركي في منطقة الخليج "انتهى فعلياً"، سواء اندلعت الحرب أم لم تندلع، مؤكداً أن أي مواجهة مقبلة ستتحول إلى "حرب عابرة للأقاليم" تمتد من المحيط الهندي إلى البحر الأبيض المتوسط.

وقال آراسته، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن القوات الإيرانية دمرت 13 قاعدة عسكرية رئيسية للولايات المتحدة في غرب آسيا من أصل 16 قاعدة خلال جولة القتال الأخيرة التي استمرت 40 يوماً.

وأضاف أن طهران وضعت خططاً لإشعال "الجحيم" في كافة مواضع ومصالح واشنطن وتل أبيب، بما يشمل دولاً مطلة على البحر المتوسط قال إنها تقدم دعماً لإسرائيل، بينها قبرص.

وأشار المسؤول العسكري الإيراني إلى فرض "واقع جديد" في مضيق هرمز، يمنع مرور أي سفينة أجنبية دون إذن مسبق من القوة البحرية للحرس الثوري، كاشفاً عن تحرك إيراني - عُماني مشترك لتدوين قوانين جديدة للملاحة في المضيق، ضمن ما وصفه باستراتيجية إنهاء النفوذ الأمريكي والأوروبي في الخليج.