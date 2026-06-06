طهران تتهم الوكالة الذرية بتسييس تقاريرها

شفق نيوز- طهران

اتهمت طهران، يوم السبت، الوكالة التابعة للأمم المتحدة بتسييس تقاريرها، وذلك بعد تحذير الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تعذّر زيارة المنشآت الإيرانية للتحقّق من المواد النووية.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية نقلتها "رويترز"، إن على الوكالة أن تتجنب تحويل التقارير الفنية إلى "أدوات ضغط سياسي" إذا كانت ترغب في المساهمة في التوصل إلى حل دبلوماسي.

وأضاف أن فقدان الوكالة للقدرة على مراقبة بعض المنشآت نتج عن الهجمات وليس عن عدم تعاون إيران، متهما الوكالة باستغلال عواقب الضربات الأميركية والإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية لخلق "غموض" حول برنامج طهران النووي.

وجاء ذلك، بعدما حذّرت الوكالة الدولية في تقرير سرّي من المقرر أن تتم مناقشته خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الأسبوع المقبل، من أن تعذّر زيارة المنشآت للتحقّق من المواد النووية في إيران يثير "مخاوف من الانتشار النووي"، داعية طهران للتعاون معها "بشكل بنّاء"، وفق ما أفادت "فرانس برس" الخميس الماضي.

كما أقرت الوكالة بأن الهجمات العسكرية على منشآت إيران ومواقعها النووية تسببت بوضع غير مسبوق، إلا أنها شددت على أن القيام بأنشطة تحقق من دون تأخير أمر في غاية الأهمية. ورأت أن عدم تمكّنها "من الوصول للتحقق من مخزونات اليورانيوم العالي التخصيب واليورانيوم المنخفض التخصيب المُعلن عنهما سابقًا لمدة تقارب العام، وهو تأخير يتجاوز بكثير ما تنص عليه الممارسات المعتادة للضمانات، يُعد مسألة تثير القلق حيال الانتشار".

وأوضح مصدر دبلوماسي أن الوكالة الذرية لم ترصد "أي تحركات" في مواقع نووية رئيسية مثل أصفهان ونطنز منذ اندلاع الحرب.

ولم تتمكن الوكالة التابعة للأمم المتحدة من زيارة هذه المواقع النووية منذ الحرب التي أطلقتها إسرائيل على إيران في حزيران/ يونيو 2025، وشاركت فيها الولايات المتحدة عبر ضرب ثلاثة مواقع نووية رئيسية، كما استهدِفَت هذه المنشآت في الحرب الأخيرة التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران اعتبارا من 28 شباط/ فبراير.