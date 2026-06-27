طهران تتمسك بتصاريح عبور هرمز وواشنطن تتحرك لتوسيع الممر الملاحي

شفق نيوز- طهران

أكد التلفزيون الإيراني، يوم السبت، أن التعليمات الإيرانية الخاصة بعبور السفن في مضيق هرمز ما تزال نافذة، مشدداً على ضرورة حصول جميع السفن على تصاريح مسبقة والتنسيق مع بحرية الحرس الثوري قبل الدخول إلى المضيق أو مغادرته.

وذكر التلفزيون الإيراني، أن مجموعة من السفن تسعى حالياً للحصول على تصاريح عبور من السلطات الإيرانية، بعدما تعرضت سفن غير مصرح لها لطلقات تحذيرية خلال محاولتها المرور.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان مركز المعلومات التابع للبحرية الأميركية توسيع ممر ملاحي قبالة سواحل سلطنة عُمان، في خطوة تهدف إلى تسهيل حركة السفن عبر مضيق هرمز، وسط مؤشرات على تحرك أميركي لإعادة انسيابية الملاحة في الممر البحري الحيوي.

وتصر إيران على إلزام السفن بالامتثال لتعليماتها، ملوحة بفرض رسوم على العبور عبر المضيق، في حين ترفض الولايات المتحدة ودول خليجية هذه المطالب، وتؤكد أن مضيق هرمز يعد ممراً مائياً دولياً رغم وقوعه ضمن المياه الإقليمية الإيرانية والعُمانية.

ويأتي هذا التطور بعد تجدد التوتر فجر اليوم، إثر غارات جوية أميركية استهدفت مواقع على السواحل الجنوبية لإيران، وذلك بعد أيام من الهدوء الذي أعقب الإعلان عن الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا بشأن إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية.