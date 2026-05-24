طهران تتحدث عن "عرقلة": لم نتوصل لاتفاق نهائي مع واشنطن

شفق نيوز- طهران

أشار إعلام إيراني، يوم الأحد، إلى وجود "عرقلة" في الاتفاق مع الولايات المتحدة، يتمثل بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، مؤكدا عدم التوصل لاتفاق نهائي.

وقالت وكالة تسنيم، في خبر لها، نقلا عن مصادر لها: على الرغم من أن الأميركيين يعرقلون المفاوضات ويغيرون مواقفهم باستمرار، فقد أكدت إيران أنه لن يكون هناك تفاهم دون الإفراج عن جزء محدد من أصولها المجمدة في هذه الخطوة الأولى، وتحديد آلية واضحة لضمان استمرار الإفراج عن جميع الأصول المجمدة. وقد تم إبلاغ الوسيط الباكستاني وبعض الدول الإقليمية المشاركة في الوساطة بهذا الأمر".

وبينت المصادر، بحسب الوكالة الإيرانية: على الرغم من الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقًا عبر الوسيط الباكستاني وبوساطة بعض الدول الإقليمية، فإن الأميركيين يعرقلون هذه المسألة حاليًا، لكن إيران أعلنت أنها لن تتراجع عن خطوطها الحمراء".

وأشارت إلى أن "الخلاف حول هذه المسألة هو أحد الأسباب التي حالت دون التوصل إلى تفاهم نهائي في الوقت الراهن"، مضيفة أنه "بناءً على تجارب إيران مع انتهاكات الولايات المتحدة المتكررة للوعود وعرقلتها، فإنها لن تسمح بأن تبقى مسألة الإفراج عن الأصول مجرد وعود".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلن في ساعة متأخرة من يوم السبت، عن التوصل لاتفاق مبدئي مع إيران، يتضمن فتح مضيق هرمز.