طهران: انتهاء محادثات الدوحة باتفاق لاستخدام جزء من الـ6 مليارات دولار لشراء السلع

شفق نيوز- طهران

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء الأربعاء، انتهاء المحادثات في العاصمة القطرية الدوحة، مشيرة إلى الاتفاق على استخدام جزء من الستة مليارات دولار من الأصول المجمدة لشراء مواد غذائية.

وذكر نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز: "انتهاء محادثاتنا مع الجانبين القطري والباكستاني في الدوحة، ويعد أول اجتماع لفريق مراقبة تنفيذ مذكرة التفاهم يعقد بالدوحة بحضور إيراني وقطري وباكستاني".

وأوضح آبادي: "ناقشنا مع وفد باكستان وقطر تقارير بشأن تعزيز القوات الأميركية بالمنطقة وتهديدات واشنطن، وطرحنا انتهاكات أميركا لالتزاماتها بموجب بند المذكرة الأول المتعلق بإنهاء الحرب في لبنان".

وتابع: "ناقشنا مع مسؤولين قطريين مسائل بشأن إنفاق جزء من الستة مليارات دولار من أصولنا المجمدة".

وعن نتائج المباحثات، قال "تقرر استخدام جزء من الستة مليارات دولار المجمدة لشراء سلع بناء على احتياجاتنا، كما تقرر إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بحلول الغد".

وخلص نائب وزير الخارجية الإيراني إلى القول: "أكدنا أن التزامات مذكرة التفاهم تشكل مجموعة متكاملة ولا يمكن النظر إليها بشكل منفصل".

من جهته، قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، الأربعاء، إن المحادثات مع إيران "تسير بشكل جيد"، مشيراً إلى أنها لا تزال في مراحلها المبكرة.

بدوره أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، بتقدم المحادثات التي تستضيفها الدوحة بين وفدي واشنطن وطهران، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر، أن الطرفين يسعيان إلى التوصل لـ"اتفاق دائم لإنهاء الحرب".

وعقدت الولايات المتحدة وإيران محادثات فنية في الدوحة، الثلاثاء والأربعاء، في مسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وضمان وقف دائم لإطلاق النار.

وتستند هذه المحادثات إلى اتفاق مؤقت من 14 نقطة، وُقع الشهر الماضي بهدف وقف الحرب التي اندلعت إثر ضربات أميركية وإسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي، وإعادة فتح مضيق هرمز، مع تحديد مهلة 60 يوماً للمفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق دائم.

لكن الولايات المتحدة وإيران تبادلتا انتقادات علنية بشأن معنى الاتفاق المؤقت، ما أدى إلى ضربات انتقامية متبادلة خلال الأسبوع الماضي.