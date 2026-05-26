طهران: الأميركيون تراجعوا كثيراً ويجب تطبيق وقف إطلاق ‏النار في كل الجبهات

شفق نيوز- طهران

أفاد مستشار رئيس البرلمان الإيراني للشؤون السياسية أمير ‏ابراهيم رسولي، يوم الثلاثاء، بأن الأميركيين تراجعوا كثيراً، ‏فيما أكد ضرورة تطبيق الـ14 مرحلة ومنها وقف إطلاق النار ‏في كل الجبهات وتعزيز الثقة.‏

وقال رسولي في تصريحات صحفية، إن إيران تعاملت بالمثل في ‏كل حركة يقوم بها الأميركيون، "وإذا أرادوا الاستمرار في ‏المفاوضات فعليهم تعزيز الثقة".

وأضاف، أن "مضيق هرمز يجب أن يدار من قبل إيران ‏بالتعاون مع بلدان المنطقة، وسنسعى للاتفاق معهم".‏

وأوضح رسولي، أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ‏في مفاوضات إسلام آباد طالب جيه دي فانس بالضغط على ‏نتنياهو لإيقاف الحرب في لبنان.‏

وأشار إلى أن الوفد الإيراني طرح في مفاوضات الدوحة مسألة ‏الأموال الإيرانية المجمدة وكذلك تصدير النفط.‏

وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية، قد نقلت في وقت سابق من اليوم ‏الثلاثاء، عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني قوله، إن ‏الإفراج عن نحو 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة ‏يُعد أحد أبرز البنود المطروحة ضمن مذكرة التفاهم الجاري ‏التفاوض بشأنها بين طهران وواشنطن.‏

وتُقدر أموال إيران المجمدة في الخارج بنحو 100 إلى 120 ‏مليار دولار، وهي عائدات مبيعات النفط والأصول الإيرانية ‏المحتجزة في بنوك دولية بسبب العقوبات، وتتصدر هذه الأصول ‏حالياً قلب المفاوضات المعقدة بين واشنطن وطهران، حيث ‏تشترط إيران الإفراج عنها كشرط أساسي لإتمام أي تفاهمات‎.‎

وتشير التقديرات إلى أن أبرز الدول التي تحتفظ بعائدات مالية ‏إيرانية هي الصين التي تحتفظ بحوالي 20 مليار دولار من ‏عائدات النفط، إضافة إلى 7 مليارات في الهند، و6 مليارات في ‏العراق مرتبطة بعائدات الكهرباء والغاز، فضلا عن 6 مليارات ‏نقلتها كوريا الجنوبية إلى قطر ضمن تفاهمات سابقة، إلى جانب ‏أصول أخرى موزعة في اليابان ولوكسمبورغ والولايات ‏المتحدة‎.‎

وتعود جذور أزمة احتجاز الأموال الإيرانية إلى عام 1979 ‏عقب أزمة الرهائن الأميركيين في طهران، حين جمدت أول ‏دفعة كبيرة من الأصول الإيرانية، لتتحول القضية لاحقا إلى ‏ملف متراكم ومعقد لم تنجح العقود الماضية في حسمه.‏