طهران: الهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية محاولة لإشعال الحرب

شفق نيوز- طهران

أدانت وزارة الخارجیة الإيرانية، مساء السبت، بشدة مهاجمة أوكرانيا سفينة تجارية إيرانية ببحر قزوين فجر اليوم ما أدى لمقتل بحار وإصابة آخر.

وقالت الوزارة في بيان، إن الهجوم الأوكراني على السفينة التجارية عمل عدواني ودليل على مواصلة كييف نهجها غير العقلاني والعدائي تجاه إيران.

وشددت الوزارة على أن الهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية في بحر قزوين لا يعد انتهاكاً للقانون الدولي فحسب وإنما يمثل محاولة خطيرة لإشعال فتيل الحرب ونشر الفوضى.

وأكدت الوزارة أن النظام الأوكراني وأنصاره ومحرضيه، يتحملون مسؤولية مغامرة زيلينسكي بالهجوم على سفينة إيرانية في بحر قزوين.

وصباح السبت، أعلن زيلينسكي أن أوكرانيا استهدفت سفناً في بحر قزوين قال إنها تنقل شحنات عسكرية لها صلة بإيران.

وكتب زيلينسكي على منصة "إكس": "استهدفنا سفناً تستخدم في نقل شحنات عسكرية تتعلق بإيران بالإضافة إلى سفينة حربية".