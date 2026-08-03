طهران: السعودية نفت استهدافها للعراق بعد احتجاج إيران

شفق نيوز- طهران

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الاثنين، أن طهران قدمت احتجاجاً شديد اللهجة إلى المملكة العربية السعودية بشأن الهجمات التي استهدفت العراق، فيما أشار إلى أن الرياض نفت أي مشاركة في تلك الهجمات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للخارجيّة الإيرانية، وتابعته وكالة شفق نيوز.

يأتي ذلك، رغم إعلان كل من القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) والدفاع السعودية بشكل رسمي، تنفيذها الضربات داخل العراق.

وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء الماضي، بأشد العبارات "الهجمات" الأميركية السعودية على عدد من المناطق في العراق، والتي استهدفت مقرات الحشد وأسفرت عن قتلى وإصابات بين صفوف المنتسبين.

وفي ملف آخر، أعرب المتحدث الإيراني عن قلق بلاده إزاء النشاط الأوكراني في إقليم كوردستان، معتبراً أنه يمثل انتهاكاً لسيادة العراق.

وأكد بقائي أن طهران تجري محادثات مع المسؤولين العراقيين بشأن هذا الملف، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.