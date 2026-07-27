إطلاق نار يوقع قتيلين و5 جرحى في واشنطن

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وسائل إعلام أميركية، يوم الاثنين، بمقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين بحادث إطلاق نار وقع داخل منطقة سياتل سنتر بمدينة سياتل في ولاية واشنطن.

وذكرت الجهات الأمنية أن وحدات الشرطة وفرق الطوارئ وصلت إلى مكان الواقعة عقب ورود البلاغ، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات، بالتزامن مع فرض إجراءات أمنية في محيط الحادث.

وتواصل السلطات تحقيقاتها لكشف تفاصيل الواقعة، والتعرف على هوية المتورطين، وتحديد الأسباب التي أدت إلى وقوع إطلاق النار.

وكان مركز سياتل يستضيف مهرجان "بايت أوف سياتل" السنوي، الذي يشهد مشاركة مئات البائعين المحليين وتنظيم عروض موسيقية مباشرة، ما أدى إلى وجود أعداد كبيرة من الزوار وقت وقوع إطلاق النار.

وقال شهود عيان لمحطة "كومو" التابعة لشبكة CNN إنهم سمعوا عدة طلقات داخل موقع المهرجان، مشيرين إلى حالة من الهلع بين الحضور مع بدء الناس في مغادرة المكان بشكل سريع.

وعقب الحادث، أعلنت إدارة قطار سياتل سنتر الأحادي تعليق الخدمة لبقية اليوم، على أن تستأنف حركة التشغيل في اليوم التالي، بينما تواصل السلطات الأمنية التحقيق لتحديد تفاصيل الواقعة والمسؤولين عنها.