إطلاق نار قرب البيت الأبيض (فيديو)

شفق نيوز ـ واشنطن

استنفرت الأجهزة الأمنية الأميركية، مساء السبت بالتوقيت المحلي، محيط البيت الأبيض في واشنطن، بعد تقارير عن سماع إطلاق نار قرب المجمع الرئاسي، فيما كان الرئيس دونالد ترمب داخل البيت الأبيض وقت الحادث.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن صحفيين كانوا يعملون في البيت الأبيض سمعوا سلسلة من الطلقات النارية، قبل أن تطلب منهم عناصر جهاز الخدمة السرية الاحتماء داخل غرفة الإحاطة الصحفية، ومنعتهم من مغادرتها ريثما جرى تأمين المكان.

وذكر جهاز الخدمة السرية الأميركي أنه على علم بتقارير عن إطلاق نار قرب تقاطع شارع 17 وجادة بنسلفانيا شمال غربي واشنطن، على بعد نحو مبنى واحد من البيت الأبيض، مشيراً إلى أنه يعمل على التحقق من المعلومات مع عناصره المنتشرين ميدانياً.

كما أشار اعلام أميركي إلى إصابة شخصين في الحادث أحدهما المشتبه به.

من جانبه، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل إن قوات إنفاذ القانون تستجيب لتقارير إطلاق نار في محيط البيت الأبيض، مؤكداً أنه سيتم إطلاع الرأي العام على المستجدات عند توفر معلومات إضافية.