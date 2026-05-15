إطلاق صواريخ اعتراضية وتفعيل صفارات الإنذار شمال إسرائيل

أفادت وسائل إعلام عبرية، عصر اليوم الجمعة، بإطلاق صواريخ اعتراضية في سماء نهاريا الواقعة في منطقة الجليل الغربي شمالي إسرائيل.

وأكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، تفعيل صفارات الإنذار للمرة الثانية خلال دقائق برأس الناقورة بالمنطقة ذاتها شمالي إسرائيل إثر تسلل "مسيّرة معادية".

كما أشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إلى إطلاق صفارات الإنذار في كريات شمونة بمنطقة الجليل الأعلى شمالي إسرائيل إثر تسلل "مسيّرة معادية".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، باعتراض "مسيّرات انقضاضية" استهدفت قوات إسرائيلية في جنوب لبنان.

وأتى ذلك تزامناً مع شن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدتي عرب الجل في قضاء صيدا، وعربصاليم في قضاء النبطية، وكذلك على بلدات الخرايب وتبنين وبيت ياحون والزرارية والبازورية جنوبي لبنان، وفقاً لوسائل إعلامية.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الجمعة، ارتفاع حصيلة الهجوم الإسرائيلي على البلاد منذ آذار/ مارس الماضي، إلى 2951 قتيلاً و8988 مصاباً.

وأضافت أن "الغارات الإسرائيلية على بلدات في قضاء صور جنوبي البلاد، أسفرت عن إصابة 37 شخصاً".

ويأتي هذا التصعيد الميداني بين الجانبين رغم هدنة هشة دخلت حيز التنفيذ في 17 نيسان/ أبريل الماضي وتستمر حتى 17 أيار/ مايو الجاري.

كما يأتي بالتزامن مع انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، عصر أمس الخميس وستستمر حتى اليوم الجمعة، رغم غياب مؤشرات إلى إمكانية تحقيق خروقات جدية أو التوصل إلى تفاهمات بين الجانبين.