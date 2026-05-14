إطلاق دفعة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل

أفاد الجيش الإسرائيلي ووسائل إعلام عبرية، مساء الخميس، برصد إطلاق ستة صواريخ من لبنان باتجاه كريات شمونة وبلدات في محيطها، لافتة إلى اعتراض نصفها بينما سقط الباقي في مناطق مفتوحة.

كما أشارات تقارير إخبارية إلى رصد إطلاق دفعة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل شمالي إسرائيل.

واعتبر الجيش الإسرائيلي إطلاق الصواريخ باتجاه كريات شمونة "خرقاً جسيماً لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله".

وتزامن إطلاق الصواريخ مع إعلان الجيش الإسرائيلي مهاجمة مستودعات وسائل قتالية ومواقع رصد ومقار قيادة تابعة لحزب الله.

وأضافت وسائل إعلامية أن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت مرتفعات علي الطاهر والنبطية الفوقا وكفرتبنيت وجبشيت وميفدون جنوبي لبنان.

ويأتي هذا التصعيد الميداني مع انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، وستستمر حتى الجمعة، رغم غياب مؤشرات إلى إمكانية تحقيق خروقات جدية أو التوصل إلى تفاهمات بين الجانبين.

وبالتزامن مع انطلاق المحادثات، اتهمت كتلة حزب الله البرلمانية، الخميس، إسرائيل "باستغلال جلسات التفاوض" مع الدولة اللبنانية، مشيرة إلى أن "السلطة تقدم التنازل تلو الآخر من دون أن تحصل حتى على وقف لإطلاق النار".

كما تتزامن المحادثات الحالية مع تصاعد الهجمات الإسرائيلية على مناطق جنوبي لبنان، رغم هدنة هشة دخلت حيز التنفيذ في 17 نيسان/ أبريل الماضي وتستمر حتى 17 أيار/ مايو الجاري.

ومنذ 2 آذار/ مارس الماضي، تشن إسرائيل هجمات على لبنان أسفرت عن مقتل 2896 شخصاً وإصابة 8824 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافات داخل حدوده الجنوبية.