طال آليات مدنية.. الجيش الكويتي يكشف تفاصيل الهجوم الإيراني الأخير

شفق نيوز- الكويت

أعلن الجيش الكويتي، يوم السبت، تفاصيل عن الهجوم الإيراني على البلاد، مؤكدا أن "العدوان الإيراني استهدف منشأة حكومية شمال الكويت".

وقال الجيش الكويتي: "رصدنا منذ فجر اليوم مسيّرات معادية جرى التعامل معها وتدميرها"، مبيناً أن "العدوان الإيراني طال آليات مدنية تابعة لشركة في جزيرة بوبيان".

وأشار الجيش الكويتي، إلى وجود "أضرار مادية نتيجة سقوط شظايا المسيّرات دون تسجيل أي إصابات".

وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، قد أعلنت بوقت سابق من اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى لهجمات بطائرات مسيّرة معادية، في أعقاب ما وصفته بـ"العدوان الإيراني".

وجاء في بيان للجيش الكويتي، أن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع في بعض المناطق ناتجة عن عمليات اعتراض تنفذها الدفاعات الجوية، مؤكدة استمرار التعامل مع التهديدات الجوية.