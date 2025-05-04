ضيف غير مدعو يحوّل حفلاً عائلياً لحمام دم في أمريكا

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الأمريكية، يوم الأحد، مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة نحو 13 آخرين في حادث إطلاق نار وقع خلال حفل عائلي في مدينة هيوستن بولاية تكساس.

وذكرت شرطة هيوستن في بيان رسمي أن السلطات تلقت بلاغات عن إطلاق نار قرابة الساعة 12:50 صباحا في منطقة شيري هيل جنوب شرق المدينة.

وأضافت أن عناصر الشرطة وصلوا إلى الموقع خلال دقائق، حيث عثروا على عدد من المصابين موزعين في محيط المنزل.

ووفقا للشرطة وقع الحادث خلال حفل عائلي حيث طلب من ضيف غير مدعو المغادرة، ويعتقد أن هذا الشخص هو من شرع بإطلاق النار ما أدى إلى تبادل إطلاق نار بينه وبين أشخاص آخرين كانوا متواجدين في الحفل.

وقد استجابت فرق الإطفاء والطوارئ للحادث، وتم تأكيد وفاة شخص واحد على الأقل، في حين نقل العديد من المصابين إلى المستشفيات، بعضهم في حالة حرجة ويخضعون لعمليات جراحية.

فيما تواصل فرق الشرطة والطواقم المختصة التحقيق في حيثيات الحادث.