ضوء أخضر من المرشد الإيراني للاتفاق مع واشنطن

شفق نيوز- واشنطن

كشف مسؤول أميركي، يوم الأحد، أن التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران يوم الأحد المقبل يبدو غير مرجّح، فيما أشار إلى أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي وافق على الاتفاق الأخير.

وقال المسؤول لموقع "أكسيوس" الأميركي، إن "هناك ملفات وصياغات ما تزال بحاجة إلى حسم بين الجانبين"، مبيناً أن "بعض العبارات تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة، فيما تتمسك إيران بصياغات أخرى".

وأضاف أن "الخلافات الحالية تدور حول التفاصيل النهائية لمذكرة التفاهم"، موضحاً أن "النظام الإيراني بصيغته الحالية لا يتحرك بسرعة، ومن المتوقع أن تستغرق عملية استكمال الموافقات اللازمة أيام عدة".

وأشار المسؤول الأميركي، إلى أن "المرشد الإيراني وافق، بحسب ما فهمناه، على الإطار العام الواسع للاتفاق"، لافتاً إلى أن "السؤال الأبرز حالياً يتمثل فيما إذا كانت مذكرة التفاهم ستتحول بالفعل إلى اتفاق نهائي ملزم بين الطرفين".

فيما نقلت "فوكس نيوز"، عن مسؤول أميركي رفيع قوله: "رصدنا تنازلات إيرانية جدية وغير مسبوقة بشأن ملف التخصيب"، مستطرداً بالقول: "خطتنا تشمل التعامل مع كامل مخزون إيران من المواد المخصبة".

وتابع المسؤول: "نرفض فرض أي رسوم عبور في مضيق هرمز وهذا الخيار غير مقبول بالنسبة لنا".

وفي وقت سابق من اليوم، علّق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على المفاوضات بين أميركا وإيران، مؤكداً أن الصفقة التي نتفاوض عليها حاليا مع إيران مختلفة تماماً عن اتفاق "أوباما السيئ"، بحسب تعبيره.

ويأتي تصريح ترمب بعد إعلانه، يوم أمس السبت، عن التوصل لاتفاق مبدئي مع إيران، يتضمن فتح مضيق هرمز.

وأعرب مسؤولون اسرائيليون، يوم أمس السبت، عن قلقهم من اتفاق أميركي-إيراني لا يعالج البرنامج النووي.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن المصادر قولها، إن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تواصل مع مسؤولين أميركيين طوال مساء السبت، ويتوقع أن يتحدث مع ترمب قريباً.