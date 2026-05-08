ضربات أميركية جديدة تستهدف ناقلات "فارغة" في هرمز

أفاد مسؤول أميركي، يوم الجمعة، بأن الجيش الأميركي شن ضربات استهدفت ناقلات نفط فارغة حاولت كسر الحصار المفروض على إيران، حيث سمع دوي انفجار قرب مضيق هرمز.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مسؤول أميركي قوله، إن "الجيش نفذ اليوم ضربات على ناقلات نفط ضخمة فارغة كانت تحاول العودة إلى إيران وكسر الحصار".

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجار في مدينة سيريك الإيرانية القريبة من مضيق هرمز، دون معرفة أسبابه حتى الآن.