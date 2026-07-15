ضربات أميركية تلهب سواحل إيران وطهران ترد بالمسيّرات في أجواء دول المنطقة

شفق نيوز- واشنطن/طهران/الكويت/ عمان

نفذت القوات الأميركية، ضربات جوية وبحرية مكثفة استمرت لسبع ساعات استهدفت عشرات المواقع العسكرية في العمق الإيراني والمناطق الساحلية، بالتزامن مع إعلان واشنطن إعادة فرض حصار بحري شامل على طهران، فيما ردت الأخيرة بهجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة طالت أجواء دول في المنطقة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في بيان رسمي، إن "مقاتلات وطائرات مسيّرة وسفناً حربية أميركية أطلقت ذخائر دقيقة استهدفت مواقع عسكرية إيرانية بالقرب من مضيق هرمز والمناطق الساحلية".

وأضافت "سنتكوم" أن الضربات "ركزت على تقويض منصات الصواريخ، ومخازن الطائرات المسيّرة، والقدرات البحرية، وأنظمة الدفاع الساحلي لطهران، لتقليص قدرتها على تهديد الملاحة البحرية".

ودخلت هذه الضربات حيز التنفيذ تزامناً مع استئناف القوات الأميركية فرض حصارها البحري على السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية.

انفجارات واستنفار في بوشهر و هرمزغان

في المقابل، رصدت وسائل إعلام إيرانية رسمية خارطة الأهداف التي طالها القصف الأميركي؛ حيث أكدت وكالة "تسنيم" استهداف جزيرتي "قشم" و"هنغام" و مدينة "بندر عباس" الساحلية بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد.

وأشارت وكالة "مهر" إلى تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية في محيط محطة "بوشهر" النووية للتصدي لأهداف جوية، فيما أكدت وكالة "فارس" دوي انفجارات في مدينة الأهواز.

كما طالت الضربات صومعة لتخزين القمح في مدينة هويزة، وورشة لإنتاج المياه بمحيط مدينة موسيان بمحافظة إيلام المحاذية للحدود العراقية.

استنفار دفاعي في الكويت والأردن

أعلن الجيش الكويتي رصد واعتراض صاروخ باليستي واحد، و5 صواريخ كروز موجهة، بالإضافة إلى 33 طائرة مسيّرة في أجوائه منذ مساء أمس.

وفي عمان، أعلنت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن الدفاعات الجوية للمملكة اعترضت وأسقطت ثلاثة صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية، في بيان لها، رفضها القاطع لأي انتهاك لسيادة الأجواء الأردنية أو استخدامها بصورة تهدد أمن واستقرار المملكة.