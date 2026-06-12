ضحايا بإطلاق نار في تكساس الأميركية

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، يوم الجمعة، بحدوث إطلاق نار في مدينة ميدلاند بولاية تكساس الأميركية، أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

وقالت "أسوشيتد برس"، إن مسلحاً أطلق النار داخل منطقة صناعية قرب شارع "ويست وول"، ما أدى إلى سقوط قتيل واحد على الأقل وإصابة ما بين 9 و10 أشخاص آخرين.

وأضافت أن المواجهة انتهت بمقتل المشتبه به، في حين نشرت منصات على مواقع التواصل لقطات للحظة إطلاق النار.

وأصدرت السلطات المحلية في مدينة ميدلاند بيانا قالت فيه إنه "تمّت السيطرة على حادث إطلاق النار، وتأكدت وفاة المشتبه به. ولا يزال موقع الحادث مفتوحًا ولم يتمّ إخلاؤه. من المتوقع أن تبقى الطرق مغلقة في المنطقة خلال الفترة القادمة ريثما يستمر التحقيق".