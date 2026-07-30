صورة مع نتنياهو تقود رجل أعمال لبناني معروف الى القضاء

شفق نيوز- بيروت

أصدر القضاء اللبناني، بلاغ بحث وتحرٍّ بحق المصرفي اللبناني المعروف أنطون صحناوي، على خلفية ظهوره في صورة جمعته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مأدبة عشاء في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، يوم الخميس، عن مصدر قضائي قوله، إن النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي أصدر أمس، بلاغ بحث وتحرٍّ لمدة 30 يوماً بحق صحناوي، بتهمة "التعامل مع العدو الإسرائيلي وخرق قانون مقاطعة إسرائيل".

وأوضح المصدر أن القرار جاء بعد تحليل فني أكد صحة الصورة المتداولة وعدم تعرضها لأي تعديل، مشيراً إلى أن البلاغ يقضي بتوقيف صحناوي وإحضاره للتحقيق فور العثور عليه.

وكان عدد من المحامين قد تقدموا بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية طالبوا فيه بملاحقة صحناوي بتهم تتعلق بالتعامل مع إسرائيل والتواصل مع نتنياهو، فيما أعلن المحامي والناشط واصف الحركة تقديم ادعاء شخصي بحقه، داعياً إلى "تحقيق قضائي جريء وجدي وشفاف".

وأثارت الصورة، التي نشرها مراسل موقع أكسيوس باراك رافيد على منصة "إكس"، جدلاً واسعاً في لبنان، حيث ظهر صحناوي جالساً إلى طاولة واحدة مع نتنياهو وزوجته وعدد من الحضور، بينهم المبعوثة الأمريكية السابقة إلى لبنان مورغان أورتاغوس.

وبحسب رافيد، فإن صحناوي نظم مأدبة العشاء التي أقيمت في واشنطن لإحياء ذكرى السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام.

ويجرّم القانون اللبناني التواصل مع إسرائيل، في ظل غياب العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ويعاقب على ذلك بالسجن، رغم انخراط بيروت وتل أبيب في مفاوضات مباشرة برعاية أمريكية منذ أبريل الماضي لبحث ملفات أمنية وحدودية.

ويترأس صحناوي مجلس إدارة بنك "إس جي بي إل"، أحد أكبر المصارف اللبنانية التي تتهمها جهات بلعب دور في الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ العام 2019.

كما يملك استثمارات في قطاع الإعلام، وتوجه إليه اتهامات بتمويل مجموعة مسيحية مسلحة.

ولصحناوي أيضا أنشطة في فرنسا، حيث دخل مجال الإنتاج السينمائي من خلال مشاريع نفذها مع الممثلة الفرنسية جولي غاييه.